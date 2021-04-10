По последним трендам: Лорак отметилась в гостях у Киркорова в черном жакете и серых брюках с лампасами

Певица вошла в число избранных, которых музыкант пригласил на семейное застолье.

Минувшая пятница в доме у Филиппа Киркорова ознаменовалась грандиозным праздником. Музыкант отмечал именины дочки Аллы-Виктории. На званый ужин артист пригласил только самых близких и дорогих друзей. В числе них оказалась и певица Ани Лорак с дочкой Софией, которая является крестницей Киркорова.

На вечеринку Лорак выбрала не лишенный трендовости образ. Эстрадная дива облачилась в черный жакет и серые брюки с модными лампасами. Девушка спела дуэтом под аккомпанемент Игоря Крутого, который подыграл звездам на рояле, а после отправилась танцевать в концертный зал.

Позже в самый разгар вечеринки Лорак вышла на домашнюю сцену Киркорова вместе с дочкой, выступив дуэтом. Получилась настоящая семейная вечеринка.

В числе гостей также были замечены Яна Рудковская, Анна Нетребко, Александр Буйнов, Андрей Малахов и другие.

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