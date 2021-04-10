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«Когда не знаешь, что надеть, выбирай их»: Хромченко назвала платья на любой случай

Телеведущая в программе «Модный приговор» объяснила, что не только культовое little black dress выручает в любой ситуации.

«Когда не знаешь, что надеть, выбирай их»: Хромченко назвала платья на любой случай
Эвелина Хромченко. Кадр из шоу "Модный приговор" / Первый канал

На программе «Модный приговор» в пятницу, 9 апреля, была настоящая ностальгия и даже слезы. В гости пришел телеведущий Юрий Николаев и участницы конкурса «Утренняя звезда». Детскому вокальному проекту исполнилось бы 30 лет – в 1991 году вышел первый выпуск шоу и сразу же покорил миллионы семей страны.

Помимо теплых воспоминаний и ярких эмоций, героиню проекта Женю Отрадную преобразили. Певица появилась на подиуме в красном силуэтном платье, и Эвелина Хромченко поспешила заметить:

«Маленькое красное платье – это такой же жанр, как маленькое черное платье или маленькое белое платье. Я сейчас нисколько не шучу, это действительно так.

Маленькие компактные платья, которые распространяют свои чары на коктейльные мероприятия, на мероприятия средней степени торжественности, окрашенные в черный, красный, белый цвета – это своего рода палочки-выручалочки.

Когда ты не знаешь, что конкретно надеть, то лучше выбирай их. Маленькое платье никогда не подведет», — отметила Хромченко.

Героиня шоу Женя Отрадная с детьми
Героиня шоу Женя Отрадная с детьми. Кадр из шоу «Модный приговор» / Первый канал

Эксперт моды отметила, что маленькое красное платье имеет право претендовать на те же лавры, что и культовое little black dress.

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