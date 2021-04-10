«Я люблю ее по-настоящему»: Павел Воля рассказал, какой подарок готовит жене на день рождения

Юморист Павел Воля в эфире «Камеди Клаб» на канале ТНТ раскрыл, какой подарок готовит своей жене гимнастке Ляйсан Утяшевой на ее день рождения. Ранее она подарила ему прыжок с парашютом в Дубае.

«Я на всю страну хочу заявить. Для своей супруги записываю это. Я никогда не подарю Ляйсан прыжок с парашютом. Потому что, во-первых, я люблю ее по-настоящему. Но на самом деле у нее тоже скоро день рождения. Я для нее приготовил сюрприз. Никаких парашютов, Ляся. На Бали погружение с акулами. Шикарная тема. Я нашел». Павел Воля

Как отметил Воля, его жене придется нырять к акулам без акваланга, без шлема.

«Просто с тряпочкой и с билетиком. С тобой будет балиец нырять. У него лицензия есть. Не волнуйся. Если акула плывет в тебя, плыви в сторону сеточки. Там будет сеточка. Ребята, цените свою жизнь. Цените своих любимых. Кайфуйте каждый день. Эта жизнь великолепна. Спасибо нам всем. Потому что мы все в какой-то мере рухнули с неба, чтобы наслаждаться жизнью», — сказал Воля.

Напомним, что Ляйсан Утяшева будет отмечать день рождения 28 июня. Ей исполнится 36 лет.

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