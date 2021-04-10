Рудковская отправилась на званый ужин к Киркорову в алом жакете и пышном зеленом платье с фатиновой юбкой

Продюсер появилась в доме дорогого друга не с пустыми руками.

Филипп Киркоров накануне устроил прием в честь именин своей дочки Аллы-Виктории. В гости музыкант пригласил самых близких и дорогих сердцу друзей семьи. В числе желанных на вечере оказалась и продюсер Яна Рудковская.

Светская львица появилась на мероприятии у своего давнего друга в алом приталенном жакете и пышном зеленом платье с фатиновой юбкой в пол. К тому же, она не позволила себе прийти с пустыми руками.

Рудковская преподнесла в дар Киркорову роскошную сумку Louis Vuitton, украшенную мягкими игрушками. Она заметила, что этот яркий аксессуар невероятно подходит поп-королю, который был наряжен в черно-белый клетчатый костюм с игрушками.

Помимо Рудковской, на вечеринке присутствовали Анна Нетребко с мужем и сыном, Ани Лорак с дочкой, Андрей Малахов, Игорь Крутой и Александр Буйнов и другие.

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