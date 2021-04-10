Воля признался, что во время отпуска в Дубае Утяшева оформила для него «страховку на смерть»

Шоумен Павел Воля в эфире «Камеди Клаб» на канале ТНТ рассказал, как жена гимнастка Ляйсан Утяшева оформила ему во время отдыха в Дубае «страховку на смерть».

Юморист рассказал, как отмечал свой день рождения. Супруга подготовила для него сюрприз – прыжок с парашютом. Причем, как отметил Воля, он очень сильно боится высоты, но отказать любимой женщине просто не мог.

«Мы заходим в здание перед полетом. Там какое-то окошечко. Ляся говорит: «Вот его паспорт». Достает мой паспорт. Мне говорят: «Вот ваш билетик». Я читаю: «Павел Воля. 14 марта. Прыжок с парашютом, блин». Смотрю на себя, на зеркало, где написано: «Долбонавт». Подходит мой друг Леша и говорит: «Какая у тебя Ляйсан предусмотрительная. Оформила тебе страховку на смерть». Я к ней поворачиваюсь и спрашиваю: «Ты зачем так сделала?» Она отвечает. «Ну Лешина жена так сделала, и я так сделала». Павел Воля

Напомним, что Павел Воля и Ляйсан Утяшева сыграли свадьбу в 2012 году. У них двое общих детей – сын Роберт и дочь София.

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