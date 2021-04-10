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«Майор Гром Громыч»: Гарик Харламов обвинил Яну Рудковскую в зарабатывании на детях

Шоумен высмеял создателей фильма «Майор Гром: Чумной доктор».

«Майор Гром Громыч»: Гарик Харламов обвинил Яну Рудковскую в зарабатывании на детях
Гарик Харламов. Фото: Globallookpress.com

Юморист Гарик Харламов в эфире «Камеди Клаб» на ТНТ высмеял создателей картины «Майор Гром: Чумной доктор», а также подколол продюсера Яну Рудковскую.

Яна Рудковская
Яна Рудковская. Фото: Globallookpress.com

«Ну что друзья – 1 апреля состоялась премьера картины «Майор Гром. Чумной доктор». Супергеройский фильм. Экранизация одноименного комикса. Это первый российский фильм по комиксам. У нас в гостях создатели фильма Артем Габрелянов, Олег Трофим, Дмитрий Чеботарев и Сергей Горошко.

«Майор Гром» — самый популярный и успешный комикс в России. За восемь лет он перешагнул планку в 80 номеров и 20 книг. То есть вы зарабатываете на детях, как Рудковская? Так, получается? Знаете, как вам надо назвать следующую книгу? «Майор Гром Громыч».

Гарик Харламов

Между тем создатели картины отметили, что подобную шутку уже слышали раньше. На это соведущий Харламова Павел Воля, под общий смех, предложил гостям шоу покинуть зал.

Напомним, что Яна Рудковская не раз подвергалась обструкции своих подписчиков в соцсетях. Многие из них считают, что у ее сына-фигуриста Саши по прозвищу Гном Гномыч нет нормального детства, так как он постоянно тренируется.

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Гарик ХарламовПавел ВоляСаша ПлющенкоШоу "Камеди клаб"Яна Рудковская