«Майор Гром Громыч»: Гарик Харламов обвинил Яну Рудковскую в зарабатывании на детях

«Ну что друзья – 1 апреля состоялась премьера картины «Майор Гром. Чумной доктор». Супергеройский фильм. Экранизация одноименного комикса. Это первый российский фильм по комиксам. У нас в гостях создатели фильма Артем Габрелянов, Олег Трофим, Дмитрий Чеботарев и Сергей Горошко.

«Майор Гром» — самый популярный и успешный комикс в России. За восемь лет он перешагнул планку в 80 номеров и 20 книг. То есть вы зарабатываете на детях, как Рудковская? Так, получается? Знаете, как вам надо назвать следующую книгу? «Майор Гром Громыч».

