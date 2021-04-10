«У меня летом имитация вечная»: Харламов впервые озвучил истинную причину развода с Асмус

В гости на «Камеди Клаб» пожаловал чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов.

Шоумен Гарик Харламов в эфире «Камеди Клаб» на ТНТ впервые озвучил истинную причину развода со своей теперь уже бывшей женой актрисой Кристиной Асмус.

В гости на шоу пожаловал российский лыжник, чемпион мира Александр Большунов. Харламов и его соведущий Павел Воля стали интересоваться, как проходят тренировки чемпиона в межсезонье, когда на улице нет снега.

«Ну, как обычно тренируемся. Кросс, роллеры, имитация», — заметил Большунов.

«Ага, ты вот как те парни, которые на роликах ездят по парку. Они мне кататься не дают. Кричат: «В сторону, лыжню». Я думаю, ребята – июль. Какую лыжню тебе?» — заявил Воля.

«Подожди. Там прозвучало слово имитация?» – вступил в разговор Харламов.

«Имитация лыжного хода», — пояснил Большунов.

«А, я поэтому развелся, кстати. У меня тоже летом имитация вечная. Лыжного хода». Гарик Харламов

Напомним, что Гарик Харламов и Кристина Асмус расстались в 2020 году. У них есть общая дочь Настя. Ради нее звезды сохранили добрые отношения.

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