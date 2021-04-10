«Люди в массажных креслах»: Нагиев дал определение звездным наставникам на детском «Голосе»

Один из самых драматичных и решающих этапов проекта «Голос. Дети» продолжается. На этот раз в поединках приняла участие команда Светланы Лободы. Как и в прошлом выпуске, сейчас не обошлось без страстей, мурашек и слез.

Каждый из подопечных Лободы – настоящий талант. И звезде было очень сложно делать выбор. После одного из выступлений трио, состоящего из Полины Сюткиной, Макара Смыслова и Владислава Тюкина, ведущий шоу Дмитрий Нагиев был поражен данными вокалистов. Он не сдержал эмоций, но вовремя собрался с силами и даже отпустил шутку в адрес наставников.

«Оооой! Уууух!!!», — протянул пораженный песней Нагиев. И обратился к наставникам: «Ну что ж, люди в массажных креслах, что думаете?».

Искрометное чувство юмора шоумена не осталось незамеченным ни одним из членов жюри. И позже, когда настал черед вершить судьбы подопечных, Лобода отдала должное силам Нагиева.

«Я скажу «спасибо» одному человеку очень важному в этом проекте. Дима — он решает все, он решает так, что в этой программе есть праздник всегда, и дети перестают плакать. Спасибо!», — признала Лобода заслуги Нагиева.

Действительно, в острые эмоциональные моменты юмор Нагиева снимает напряжение и помогает преодолеть напряжение не только детям. Но и самим наставникам, которым трудно дается выбор финалистов.

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