К пляжу готова: Нетребко примерила просторную черно-белую тунику в пол

Оперная дива проводит время в Москве весело и с пользой для отпускного гардероба.

Анна Нетребко покинула закрытую на локдаун Австрию и отправилась во внеочередной отпуск на Родину. Сначала знаменитость посетила Краснодар, где родилась и выросла, а затем прилетела в Москву, чтобы встретиться с друзьями.

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Накануне певица побывала в гостях у дизайнера Юлии Яниной. Здесь артистка не только провела приятный вечер, но и обзавелась обновкой, которую тут же примерила – просторную пляжную тунику маски длины.

«В гостях у прекрасного дизайнера Юлии Яниной и ее дочери Даши! Эти девочки знают толк в женской одежде», — признала звезда.

Очевидно, что новенькая дизайнерская туника ей пришлась по душе, и дива уже готова к пляжному отдыху. Однако, мнения подписчиков насчет наряда разделились.

«Анна, Вы звезда, все украсите, но, чтобы украсить этот балахон придется постараться», «Вы украшаете любой бренд и придаете ему блеск и шик!!!», «Что-то как-то. Ощущение синтетические и в черном на пляж — альтернативное видение», «Чтобы Анна на себя не одела, у нее все в идеале», «На вас самая простая вещь превращается в праздничную», «Роскошь и красота, согласны», — пишут в комментариях.

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