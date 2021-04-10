«Работать не хотят, учиться не хотят, книг не читают»: Кудрявцева о скандале Долиной и Карнавал

Телеведущая Лера Кудрявцева во время прямого эфира со своими подписчиками в Instagram косвенно поддержала певицу Ларису Долину, у которой случился конфликт с блогершей Валей Карнавал на шоу Максима Галкина «Музыкалити». Правда, она сразу оговорилась, что не принимает чью-то сторону, потому что конфликт поколений вечен.

Как отметила Кудрявцева, сегодня, к сожалению, молодежь выдает три прихлопа и два притопа за что-то гениальное. У многих, как она отметила, нет стремления получить высшее образование. Молодые люди в своем большинстве перестали уважать старшее поколение. По словам Кудрявцевой, она всегда уважала старших, но сегодня ситуация в обществе изменилась.

«Я правда не понимаю нашу молодежь. Ничего не хотят, сидят в соцсетях. Все эти блогеры — это же временное явление. Неужели это не понятно? Работать не хотят, учиться не хотят, книг не читают». Лера Кудрявцева

Напомним, что Ларина Долина во время шоу «Музыкалити» несколько раз хотела покинуть эфир. Она пришла в ужас от хамского поведения Вали Карнавал. Девушка заявила, что для выступления на сцене сегодня вовсе не надо получать образование. Долина в ответ отметила, что блогерша даже нот не знает и не умеет петь.

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