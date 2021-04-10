«Оделась, можно идти»: Волочкова в синем слитном купальнике похвасталась худобой

Балерина подчеркнула, что быть стройной - это хорошо.

45-летняя балерина Анастасия Волочкова любит демонстрировать свою стройную подтянутую фигуру. Звезда сцены даже зимой позирует на улице в бикини, чтобы показать, в какой отличной форме она находится. Еще бы, ежедневные многочасовые занятия хореографией и растяжкой не проходят бесследно.

На этот раз Волочкова заметила, что ее фигура стала еще тоньше. Она надела синий купальник монокини и покрутилась перед зеркалом.

«Оделась, мне кажется, можно идти. Что-то я похудела, правда, вы посмотрите!», — произнесла, любуясь на себя, балерина.

Похудевшая балерина осталась довольна своей новой формой. Она заметила: «Стройной быть всегда лучше. Даже если чересчур». Однако, что думают на этот счет ее сотни тысяч подписчиков, узнать не представляется возможным – балерина давно закрыла комментарии, потому что не любит критику и хейт.

Смотрите также