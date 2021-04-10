Жарко: Ольга Бузова в кроп-топе и мини-юбке отожгла на концерте

Телеведущая и певица Ольга Бузова регулярно рассказывает своим поклонникам в микроблоге, как проводит время. И накануне она отправилась с подругами на концерт рэпера Джа Халиба. Девушка подошла к мероприятию ответственно и даже учла дресс-код.

«Договорились прийти на рэп-концерт на спорте», — объяснила свой образ певица.

Для похода на концерт Бузова выбрала кроп-топ, мини-юбку на запах и грубые армейские ботинки. Завершили образ укороченный жакет и высокий хвост. Такой наряд не стеснял движений звезды, и она смогла как следует потанцевать под любимые хиты.

Телеведущая обожает эксперименты со своим стилем. Например, еще днем она была романтичной и женственной в платье в стиле героини фильма «красотка», а вечером уже перевоплотилась в рэп-фанатку.

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