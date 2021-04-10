«Образ «красотка»: Бузова пришла в восторг от своего платья в горошек с воротником «Клодин»

Популярная артистка и телеведущая Ольга Бузова ежедневно под прицелом камер. И поэтому она старается всегда выглядеть безупречно и не повторяться в нарядах. Поэтому каждый образ красавицы продуман до мелочей, а на съемках проекта «ББ шоу» ей в этом помогает профессиональный стилист.

На этот раз в студию программу Бузова отправилась в романтичном платье, как у героини Джулии Робертс из фильма «Красотка». Правда, классический аутфит у певицы подвергся новому прочтению — платье завершил очаровательный воротник «Клодин», популярность которого с каждым днем растет.

«Образ «красотка», — представила свой наряд певица. – «Прическа, челочка, сапожки, пояс – ну, все обыграли, и очень даже!».

Наряд Бузовой пришелся по душе. Кроме того, она уверена, что и ее маме этот образ очень понравится.

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