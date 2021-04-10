Показалось: Асмус для тренировки выбрала спортивный костюм телесного цвета

32-летняя звезда театра и кино Кристина Асмус сейчас стала чаще появляться в спортзале. Девушка в детстве занималась художественной гимнастикой и даже достигла звания кандидата в мастера спорта, но потом оставила тренировки и занялась актерством.

По всей вероятности, сейчас Асмус готовится к проекту, связанному с гимнастикой, — иначе и не объяснить ее внезапную тягу к спорту, который «ее сломал».

«Я бросила гимнастику 17 лет назад. И много лет даже думать не могла про спорт, не то что смотреть разного рода трансляции… Настолько травматичным морально он был», — призналась звезда.

Но она переборола себя и в очередной раз появилась в гимнастическом зале. Для тренировки она в этот раз выбрала топ и легинсы телесного цвета. И с первого взгляда может показаться, что на ней – абсолютно ничего…

«Я один увеличил это фото?», «Кристина, ну ты жжешь», «Какая красоточка», «мастер спорта в деле», «Гимнастка наша», «Очень красивая», «Крис, милая! Ты умница!», «Мама могет», «Вы такая куколка… Странный выбор мужа сделали», «Красота. Оставайся такой, какая есть», — пишут фолловеры под фотографией.

Саму Асмус, очевидно, провокационный костюм не смутил. Девушка добавила градуса, изящно продемонстрировав растяжку на кольцах.

Смотрите также