Дива на стиле: Лорак вслед за Бузовой вышла в люди в бомбере и «рваных» джинсах

Певица следит за модными трендами и легко внедряет их в свой гардероб.

С наступлением весны многие звездные модницы поспешили сменить шубки-«чебурашки» и дутые пуховики на модные тренчи и стильные бомберы. К примеру, певица Ольга Бузова уже отметилась в легкой куртке, дополнив ее «рваными» джинсами.

Вслед за Бузовой в бомбере и джинсах отметилась певица Ани Лорак. Звезда вышла в люди в черном монохромном образе, в который привнесла сразу несколько трендов сезона – шляпку-панаму Prada и грубые ботинки на массивной подошве.

Позже, правда, звезда сменила этот образ. Вечером она отправилась на званый ужин к крестному своей дочери Софии, Филиппу Киркорову. И для встречи с другом она выбрала классический черный брючный костюм.

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