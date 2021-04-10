Игривая искусительница: Полина Гагарина в платье-бюстье с люрексом поманила откровенным декольте

Звезда покривлялась перед камерой в свободное от сцены время.

34-летняя певица Полина Гагарина в прошлом году развелась со вторым мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. И, по мнению многих поклонников, это событие пошло ей только на пользу – она стала выглядеть счастливее, красивее, а энергия у нее бьет с удвоенной силой. И именно сейчас звезда находится на пике своей формы и карьеры.

Сама Гагарина, воспитывая двоих детей, успевает на съемки, выступления и вечеринки. Накануне исполнительница запечатлелась за кулисами на одной из концертных площадок. Она решила погримасничать на камеру, одновременно демонстрируя свой наряд – вечернее платье-бюстье с мерцанием люрекса и асимметричным шлейфом.

Для выступлений и концертов Гагарина всегда выбирает платья. С тех пор как звезда «Фабрики звезд-2» похудела и постройнела, она подчеркивает свои формы миниатюрными нарядами.

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