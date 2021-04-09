«Втерлись в доверие»: семью, записывающую ролики с Вячеславом Зайцевым, проверяет Следственный комитет

После ряда публикаций в СМИ о сомнительных людях, которые сейчас находятся рядом с тяжелобольным Вячеславом Зайцевым, этой историей заинтересовался Следственный комитет. Девятого апреля начата проверка в отношении семьи Гарафутдиновых, члены которой записывали видео в особняке Вячеслава Зайцева для популярной соцсети «ТикТок». Дело находится на личном контроле у главы СКР Александра Бастрыкина.

Задача правоохранителей — оценить деятельность людей из окружения известного модельера на наличие в ней признаков мошенничества.

больше по теме Не встает с инвалидного кресла: как близкие зарабатывают на немощном Вячеславе Зайцеве В Сети то и дело появляются странные веселые ролики с модельером.

Сын Вячеслава Зайцева, Егор, предполагает, что рядом с его отцом появились недобросовестные люди. По некоторым данным, их цель — завладеть имуществом легендарного кутюрье.

«Эти тиктокеры ради лайков и собственного продвижения используют Вячеслава Зайцева. Они втерлись в доверие к человеку с большим сердцем, который верит людям и видит в них только хорошее, — отметил помощник Егора Зайцева Расул Ахмедов в беседе с «Комсомольской правдой». — На данный момент мы понимаем, что одних лайков им мало. Сама Галина Гарафутдинова не раз говорила, что не против стать наследницей Вячеслава Зайцева».

Расул Ахмедов добавил, что, по его информации, Гарафутдиновы близко общаются с людьми, которые обманули семью покойного Алексея Баталова. Сейчас они настраивают Вячеслава Зайцева против его родной семьи и близких.

Смотрите также