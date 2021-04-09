В раю: Мария Миронова с младшим сыном улетела в Дубай после сорокового дня смерти мамы

Мария Миронова в феврале этого года пережила страшную потерю – умерла ее мама, актриса Екатерина Градова. Трагическая новость застала Марию во время каникул на Мальдивах, где она отдыхала с мужем и младшим сыном Федей.
Мария Миронова была вынуждена прервать отпуск и вернуться в Москву, чтобы отдать последнюю дань покойной маме.
На днях исполнилось сорок дней со дня смерти Екатерины Градовой. Близкие посетили могилу звезды и провели поминальный обед.
После трагического события Мария Миронова явно нуждалась в восстановлении душевных сил. Для этого актриса вместе с сыном Федей и близкими вновь отправилась на отдых. На этот раз не так далеко – в Дубай.
В сторис Instagram Мария Миронова показала красивейшее море и пляж с белым песком. А затем поделилась видео купания с сыном в бассейне.
Водные процедуры, судя по всему, доставляют массу радости полуторагодовалому Феде. От удовольствия малыш скорчил счастливую мордашку и показал язык.