Догилева выиграла суд у коммунальщиков, но вместо 400 тысяч рублей получила только семьдесят

Хоть актриса и доказывала, что ущерб очень внушительный, суд почитал, что знаменитости хватит и шестой части от желаемого.

Татьяна Догилева выиграла суд у ГБУ «Жилищник». По вине управляющей компании оказалась затоплена ее квартира в Трехпрудном переулке.

Договориться с коммунальщиками мирным путем у актрисы не вышло, и она обратилась в Пресненский районный суд. Еще в конце августа знаменитость подала все бумаги, приложила экспертизу, где указывалось, что ущерб составил 414 740 рублей и попросила защитить ее права.

Помимо компенсации, Татьяна Догилева намеревалась получить 30 тысяч в качестве морального ущерба и 5 тысяч за проведенную экспертизу.

Представитель ответчика, конечно же, возражал и настаивал на том, что заявленная сумма ущерба серьезно завышена.

Как стало известно сайту MK.RU, суд учел требования сторон и встал на сторону Татьяны Догилевой, но вот суммы, которые заявила актрисы, серьезно урезал.

В качестве компенсации за ремонт коммунальщики заплатят ей 69 535 рублей, за моральные переживания — 20 тысяч рублей.

Помимо этого, с коммунальщиков взыскали штраф в 20 тысяч рублей, а с актрисы — более 30 тысяч рублей за проведение экспертизы.

Сама знаменитость уже забыла о судебной тяжбе и предпочла не рассуждать на этот счет.

«Это абсолютно неважно и не стоит даже об этом писать», — так прокомментировала она свою победу в суде.

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