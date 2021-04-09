Умер американский рэпер DMX

Девятого апреля умер американский музыкант, рэпер Эрл Симмонс, известный под сценическим псевдонимом DMX.

О кончине культового исполнителя его поклонникам сообщили близкие рэпера.

«Эрл был воином, который сражался до самого конца. Он любил свою семью всем сердцем, и мы дорожим временем, которое провели с ним. Музыка Эрла вдохновляла огромное множество поклонников по всему миру, и его культовое наследие будет жить вечно», — приводит слова близких музыканта издание Associated Press.

Известно, что рэпер DMX скончался в одной из клиник Нью-Йорка, куда был доставлен чуть меньше недели назад, третьего апреля. Последние дни своей жизни Эрл Симмонс находился в вегетативном состоянии после передозировки запрещенными препаратами.

По некоторым данным, передозировка спровоцировала сердечный приступ, ставший причиной смерти культового музыканта.

Напомним, первый трек Эрла Симмонса был поставлен в ротацию на радио в 1992 году, когда музыканту не было еще и 22 лет. В разные годы шесть его альбомов занимали первую строчку хит-парада Billboard 200.

С тяжелой зависимостью рэпер DMX боролся несколько лет, несколько раз проходил реабилитации в специализированных клиниках.

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