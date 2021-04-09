«Маленький мужчина»: Стефания Маликова запечатлелась с трехлетним братом Марком

Старшей дочери известного музыканта Дмитрия Маликова, Стефании, было почти восемнадцать лет, когда у нее появился родной брат Марк. Радостное событие произошло в конце января 2018 года, а спустя некоторое время девушка уже делилась фото с малышом на руках.

Было очевидно, что Стефания рада прибавлению в их звездной семье. Девушка охотно проводит время с младшим братом, придумывая для трехлетнего Марка всевозможные игры и развлечения.

На этот раз Стеша Маликова сделала совместное селфи с крохой и поделилась им в Instagram. В кадре Марк запечатлен, вероятно, только что вернувшимся с прогулки или же только собирающимся на нее отправиться. Мальчик облачен в пуховик и шапочку, в руках Марк держит игрушечный поезд.

«Задумались, какие железные дороги будем строить в будущем», — подписала снимок Стефания Маликова.

Подписчики девушки умилились кадру. Они рассуждают, кого же напоминает им малыш. Кто-то считает, что Марк похож на дочку Татьяны Навки, Надю Пескову.

«Очень милые сестренка и братик», «Ваш братик на Надю Пескову похож», «Какие вы красивые, очень похожи», «Маленький мужчина», — высказываются в Сети.

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