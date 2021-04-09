«Кобзон в то время был бог и царь»: вдова певца рассказала о первой встрече с ныне покойным мужем

Грядущим летом исполнится три года со дня смерти известного исполнителя Иосифа Кобзона, скончавшегося от онкологии. Иосифу Давыдовичу было 80 лет.

А в эти апрельские дни друзья и близкие покойного маэстро устроили вечер его памяти под названием «Мгновения 70-х. Иосиф Кобзон».

Во время концерта вдова маэстро предалась воспоминаниям, рассказав о том, как судьба настойчиво сводила ее с Иосифом Кобзоном. Их первое знакомство состоялось на катке в Нижнем Новгороде, тогда еще городе Горьком. Двенадцатилетней девочкой на катке Нелли услышала красивый голос, льющийся из динамиков. Тогда сестра ей объяснила, что это поет Иосиф Кобзон. Позже случилась уже реальная встреча. Уже 16-летняя Нелли с мамой и братом гуляла по набережной в Крыму.

«И тут такой шлейф: «Кобзон, Кобзон идет», — рассказала вдова Иосифа Давыдовича. — Я его не заметила сразу, вертела головой и случайно столкнулась с ним! Он на меня посмотрел и улыбнулся, я опять запомнила. Сам Кобзон в то время был бог и царь, но наши пути вновь разошлись!»

В третий раз они встретились в компании, в гостях у общих друзей и больше уже никогда не расставались. Их брак продлился почти 47 лет.

«Мы были посланы друг другу Богом. Я очень счастливая женщина, что мне встретился такой человек», — приводит слова Нелли Кобзон МК.

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