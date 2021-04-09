«Сделает все возможное, чтобы приехать»: в Великобритании ждут возвращения принца Гарри после смерти его дедушки

Источник, близкий к королевской семье, рассказал, что молодой человек хочет быть в это трудное время рядом с бабушкой.

После смерти мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа подданных Великобритании волнует только один вопрос: приедет ли на похороны дедушки принц Гарри, который не был на родине уже год.

Сообщается, что в связи с трагедией, постигшей семью, принц Гарри все-таки захочет быть рядом с близкими, и поддержит свою бабушку, королеву Елизавету II, в эти скорбные дни.

«Гарри сделает все возможное, чтобы вернуться в Великобританию и быть со своей семьей, — цитирует британский таблоид The Daily Mail свой источник из окружения британских монархов. — Он не захочет ничего больше, чем быть рядом со своей семьей, и особенно с бабушкой, в это ужасное время».

А вот будет ли сопровождать мужа Меган Маркл – большой вопрос. Она вполне может сослаться на беременность и опасность в таком положении отправляться в далекое путешествие.

Стоит напомнить, что интервью, которое потрясло не только королевскую семью Великобритании, принц Гарри и Меган Маркл дали Опре Уинфри во время нахождения принца Филиппа на лечении в госпитале. Пару призывали отложить скандальную беседу до более подходящего момента, но те отказались.

Напомним, принц Филипп скончался утром девятого апреля в Виндзорском замке.

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