«Мирно скончался»: королевская семья Великобритании обнародовала обстоятельства смерти принца Филиппа

Супруг королевы Елизаветы II не прожил и двух месяцев после операции на сердце.

В пятницу, девятого апреля, весь мир облетела скорбная новость о кончине супруга королевы Елизаветы II, 99-летнего принца Филиппа. Глава британской монархии лично сообщила о смерти супруга, рассказав, каким образом это произошло. Информация о кончине принца Эдинбургского появилась на официальной странице Бугингемского дворца со ссылкой на королеву.

«С глубокой печалью Ее Величество Королева объявила о кончине ее любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филипа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке», — говорится в сообщении Букингемского дворца.

Напомним, в середине марта принц Филипп был выписан из госпиталя, где находился на лечении в течение четырех недель. 99-летнему мужу Елизаветы II была сделана операция на сердце. Примерно в это же время скандальное интервью о своем побеге из Великобритании дали принц Гарри и его жена Меган Маркл. В окружении Филиппа все делалось для того, чтобы он не узнал о высказываниях пары. Считалось, что это может ухудшить и без того слабое здоровье принца Эдинбургского.

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