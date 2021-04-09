«Пока пустая кухня»: Алена Рапунцель поделилась кадрами с «Поляны» обновленного «Дома-2»

Звезда реалити-шоу показала, как выглядит телестройка, которую пока не заполнили новые участники.

Алена Рапунцель станет одной из участниц нового «Дома-2», эфиры которого начнет показывать с 19 апреля телеканал «Ю». На проект звезда телестройки придет со своим ухажером Ильей Семиным, сыном Богданом и мамой Татьяной Владимировной.

Алена Рапунцель и Илья уже успели побывать на «Поляне». Девушка поделилась видео в Instagram, на котором запечатлела общие помещения «Дома-2». Скоро они заполнятся новыми участниками реалити-шоу.

«Пока пустая кухня, но скоро здесь будут новые любовные истории, работающие камеры», — поделилась Алена Рапунцель.

Она призналась, что была приятно удивлена, увидев свои снимки на стенах общей комнаты «Дома-2».

«Приехала на «Поляну», а тут везде висят мои фотографии. Все так ждут. Даже с мамулечкой. А вот еще какая классная фотка — Богдаша здесь совсем малыш», — показала Алена Рапунцель кадры.

Напомним, в недавнем интервью Teleprogramma.pro Алена Рапунцель пообещала, что намерена показать на «Доме-2» новую себя — повзрослевшую и поумневшую девушку, не склонную к истерикам.

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