В Великобритании объявлен траур в связи со смертью супруга королевы Елизаветы II

В Великобритании объявлен национальный траур, приспущены государственные флаги, депутаты надевают черные повязки, а депутаты-мужчины – еще и галстуки черного цвета.
Так страна скорбит по поводу кончины 99-летнего супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа, не дожившего пару месяцев до своего столетнего юбилея.
Как сообщается, национальный траур продлится до тех пор, пока не состоятся похороны принца Филиппа.
В ближайшее время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет консультации с королевой Елизаветой II по поводу организации прощания с принцем Филиппом. Покойный супруг королевы имеет право на государственные похороны, но между тем он не раз высказывался о том, что хотел бы, чтобы церемония была тихой и частной.
Похоронен принц Филипп будет на кладбище британской королевской семьи — усыпальнице во Фрогморе в Виндзоре, сообщает ТАСС.
Напомним, о смерти принца Эдинбургского стало известно девятого апреля около полудня по лондонскому времени.
«Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке», — говорится в сообщении Букингемского дворца.