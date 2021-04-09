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В Великобритании объявлен траур в связи со смертью супруга королевы Елизаветы II

Принц Филипп скончался девятого апреля.

В Великобритании объявлен траур в связи со смертью супруга королевы Елизаветы II
Королева Елизавета II. Фото: Global Look Press

В Великобритании объявлен национальный траур, приспущены государственные флаги, депутаты надевают черные повязки, а депутаты-мужчины – еще и галстуки черного цвета.

Так страна скорбит по поводу кончины 99-летнего супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа, не дожившего пару месяцев до своего столетнего юбилея.

Как сообщается, национальный траур продлится до тех пор, пока не состоятся похороны принца Филиппа.

В ближайшее время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон проведет консультации с королевой Елизаветой II по поводу организации прощания с принцем Филиппом. Покойный супруг королевы имеет право на государственные похороны, но между тем он не раз высказывался о том, что хотел бы, чтобы церемония была тихой и частной.

Похоронен принц Филипп будет на кладбище британской королевской семьи — усыпальнице во Фрогморе в Виндзоре, сообщает ТАСС.

Напомним, о смерти принца Эдинбургского стало известно девятого апреля около полудня по лондонскому времени.

Умер принц Филипп
Принц Филипп во время возвращения во дворец из госпиталя, где в конце зимы он перенес операцию на сердце. Фото: Global Look Press

«Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке», — говорится в сообщении Букингемского дворца.

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