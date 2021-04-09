«Будь счастлива со мной. Другого варианта нет»: Меладзе публично обратился к беременной Джанабаевой

Экс-солистке группы «ВИА Гра» Альбине Джанабаевой девятого апреля исполнилось 42 года. Именинница поделилась в Instagram постом, которым как бы намекнула, что принимает поздравления.

«HB to me», — написала Альбина Джанабаева по-английски.

Сия фраза в переводе на русский язык означает « с днем рождения меня».

В числе первых призыв жены поздравлять ее откликнулся Валерий Меладзе. На своей страничке в Instagram он поделился совместным снимком с Альбиной, который был сделан во время одного из светских мероприятий.

«Альбинушка, с днем рождения! Люблю тебя! Будь счастлива со мной. Другого варианта нет», — написал музыкант под снимком.

Альбинушка тут же откликнулась и поблагодарила мужа за лаконичное и вместе с тем емкое поздравление.

«Спасибо, Валерушка», — ответила супругу Джанабаева.

Кстати, совсем через небольшой промежуток времени Альбина Джанабаева сделает бесценный подарок Валерию Меладзе. Альбина беременна третьим ребенком, который уже скоро появится на свет.

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