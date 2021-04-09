«Жизнь других» в Панаме: что местные едят вместо картошки и как власти выплачивают…
Жанна Бадоева
Звездный гость
Как правильно выбрать джинсы по фигуре
Видео

«Будь счастлива со мной. Другого варианта нет»: Меладзе публично обратился к беременной Джанабаевой

Музыкант трогательно поздравил красавицу-жену с днем рождения.

«Будь счастлива со мной. Другого варианта нет»: Меладзе публично обратился к беременной Джанабаевой
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе. Фото: Борис Кудрявов/Архив «ЭГ»

Экс-солистке группы «ВИА Гра» Альбине Джанабаевой девятого апреля исполнилось 42 года. Именинница поделилась в Instagram постом, которым как бы намекнула, что принимает поздравления.

«HB to me», — написала Альбина Джанабаева по-английски.

Сия фраза в переводе на русский язык означает « с днем рождения меня».

В числе первых призыв жены поздравлять ее откликнулся Валерий Меладзе. На своей страничке в Instagram он поделился совместным снимком с Альбиной, который был сделан во время одного из светских мероприятий.

«Альбинушка, с днем рождения! Люблю тебя! Будь счастлива со мной. Другого варианта нет», — написал музыкант под снимком.

Альбинушка тут же откликнулась и поблагодарила мужа за лаконичное и вместе с тем емкое поздравление.

«Спасибо, Валерушка», — ответила супругу Джанабаева.

Кстати, совсем через небольшой промежуток времени Альбина Джанабаева сделает бесценный подарок Валерию Меладзе. Альбина беременна третьим ребенком, который уже скоро появится на свет.

Смотрите также

Тэги

google новостиАльбина ДжанабаеваВалерий Меладзе