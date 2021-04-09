«Как будто Юля ожила»: фанатов Началовой тронуло исполнение «Героя не моего романа» дочерью покойной певицы

Повзрослевшая Вера Алдонина пришла на программу «Модный приговор», во время которой перепела хит своей мамы.

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина, взрослея, все больше становится похожей на свою красавицу-маму. В том, что четырнадцатилетняя девочка унаследовала не только неземную внешность Юлии Началовой, но и ее вокальный дар, смогли убедиться в эту пятницу, девятого апреля, миллионы зрителей программы «Модный приговор». Выпуск посвящался тридцатилетию передачи «Утренняя звезда», во время которой вспоминали о вокалистах, чей путь к славе начался с этого прекрасного проекта.

В числе таких знаменитостей и певица Юлия Началова, маленькой девочкой однажды вышедшая на сцену «Утренней звезды».

Почтить память мамы в студию «Модного приговора» пришла дочка покойной вокалистки Вера Алдонина. Девочка исполнила хит своей мамы «Герой не моего романа». Ролик с записью фрагмента выступления Веры на Первом канале разместила в своем Instagram бабушка девочки, Таисия Началова. Услышав, как Верочка поет, поклонники пришли в восторг.

«Божественный голос! Будь счастлива, Верочка! Твоя мама гордится тобой и наблюдает за твоими достижениями», «Продолжение мамы…», «Как много одинаковых моментов, ноток с Юлей, но и слышится индивидуальный, красивый и глубокий тембр Веры, очень красиво», «Браво, Вера! Как будто Юля ожила», — высказались в Сети.

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