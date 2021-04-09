«Я не обиделась»: дочь Иосифа Пригожина отреагировала на слухи, что снова поссорилась с отцом

Дочь Иосифа Пригожина Даная в сторис Instagram отреагировал на слухи, что она снова поссорилась с отцом. Ранее в некоторых СМИ появилась такая информация. Дело в том, что девушка не присутствовала на дне рождения родителя.

«Уникальность СМИ меня, как всегда, поражает. Дублирую то, что писал я. Я не обиделась. С кем не бывает. Я просто честно ответила на вопрос подписчиков, которым интересно. У нас все хорошо. Не надо распространять ложь. Исключительно поэтому я не хочу отвечать откровенно. И поэтому не выкладываю ничего в Сеть. Уважаемые СМИ. От того, что вы переворачиваете и перепечатываете, конфликта нет и не будет! Хватит!» Даная Пригожина

Также Даная объяснила, почему ее не оказалось на празднике. «Я очень ждала этот день. Свой день рождения я не жду, так как родных. Ведь никто не знает, что будет завтра. А так все нормально. Может думал, что я работаю. Может так захотел. Только не закидывайте никого гадостями. Все мы люди. И я привыкла. Он (отец, — Прим. ред.) был счастлив в этот день и слава богу».

Ранее у Данаи Пригожиной возникали конфликты с родителем. К счастью, они остались далеко в прошлом. Заметим, что 2 апреля Иосифу Пригожину исполнилось 52 года.

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