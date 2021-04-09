«Этери Георгиевна поспокойнее на соревнованиях»: Трусова сравнила Тутберидзе и Плющенко

Как отметила спортсменка, фигурист должен уметь сам настраивать себя перед выходом на прокат.

Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию в женском одиночном разряде Александра Трусова сравнила, как отличаются в эмоциональном плане ее нынешний наставник Евгений Плющенко и бывший тренер Этери Тутберидзе. Она заметила, что любой спортсмен должен уметь сам себя настраивать перед стартами в эмоциональном плане.

«Считаю, что Этери Георгиевна поспокойнее ведет себя на соревнованиях, Евгений Викторович — нет. Он старается всю свою энергию передать и очень всегда эмоциональный такой. Ну, в принципе, он и на тренировках такой». Александра Трусова

По словам Александры Трусовой, по тренировочному процессу она не видит большой разницы между занятиями у Тутберидзе и Плющенко. В то же время фигуристка отметила, что порой Плющенко показывает ей упражнения, о которых ранее она ничего не знала. Также она добавила, что советовалась с родителями перед переходом к Плющенко. Последнее слово в таких непростых вопросах всегда остается за ней, сообщает «Радио Комсомольская правда».

Напомним, что после короткой программы на чемпионате мира Александра Трусова была только двенадцатой. Она заявила пять четверных прыжков в произвольную программу и смогла выиграть бронзовую награду.

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