Пачками скупают элитное жилье: какая недвижимость есть у Меладзе и Брежневой на Украине

Композитор Константин Меладзе и его жена певица Вера Брежнева, как во всяком случае утверждают создатели программы «Разоблачение» на телеканале «Kyiv.Live», активно в последние годы скупают недвижимость в столице Украины Киеве. Ролик об их богатствах появился в Сети.

Так, по утверждению авторов программы, супругам принадлежат элитные пятикомнатные апартаменты, расположенные в центре Киева. Стоимость такой недвижимости оценивается в миллион долларов.

Однако, это еще только цветочки. На Брежневу записаны два коммерческих помещения в новостройках на Печерске, а также пятикомнатная квартира в одном из домов по улице Десятинной. Стоимость данного жилья переваливает за сто миллионов рублей. Во всех документах Брежнева представлена под фамилией бывшего мужа Киперман.

В собственности Константина Меладзе журналисты программы нашли апартаменты в 200 квадратных метров. Они стоят почти миллион долларов. Композитор, как говорят создатели программы, активно скупает жилье в ЖК «Бульвар фонтанов». Там он купил квартиру за 350 тысяч долларов и еще некий объект недвижимости.

Кроме того, Брежнева и Меладзе купили несколько лет назад дом в деревне Украинка на берегу Днепра. Это считается очень шикарным местом отдыха. В просторном особняке несколько ванных комнат. Имеется камин и даже музыкальная студия, где Меладзе может сочинять новые хиты.

Добавим, что большую часть времени Меладзе и Брежнева проводят в России. На Украине они достаточно редкие гости. Правда, дети Меладзе от предыдущих отношений живут именно в Киеве. Есть родственники в соседней стране и у Брежневой.

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