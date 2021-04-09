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Меньщиков оправдался за продажу билетов на день рождения Зайцева, с которого «сбежала» Пугачева

Шоумен вел праздник, где отмечалось 83-летие модельера.

Меньщиков оправдался за продажу билетов на день рождения Зайцева, с которого «сбежала» Пугачева
Степан Меньщиков. Фото: Globallookpress.com

Шоумен и бывший участник телепроекта «Дома-2» Степан Меньщиков оправдался за продажу билетов на день рождения модельера Вячеслава Зайцева. Он вел праздничное мероприятие. Причем лично получил приглашение от кутюрье.

Вячеслав Зайцев
Вячеслав Зайцев. Фото: Globallookpress.com

«Мы не совсем продавали билеты. Просто это была некая благодарность великому дизайнеру. Люди платили эти 15 тысяч рублей на подарок Зайцеву, на организацию праздника».

Степан Меньщиков

Напомним, что на торжество пожаловала примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева со своим мужем телеведущим Максимом Галкиным. Ее лично пригласил Вячеслав Зайцев, сообщает «СтарХит».

В какой-то момент люди, которые приобрели билеты на день рождения, стали активно проситься сделать совместный снимок с Аллой Пугачевой. Примадонна не выдержала такой назойливости и ретировалась с праздника.

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