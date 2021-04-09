«Чтобы уехать в Курск, не надо покупать Курский вокзал»: Комиссаров дал совет руководству «Дома-2»

Как отметил создатель шоу, дорого, как в сегодняшних условиях, вовсе не значит хорошо.

Создатель проекта «Дом-2» Валерий Комиссаров заявил, что шоу в последние годы очень дорого обходится его руководителям и им следует подумать об экономии. Сам он считает, что в нынешних реалиях смог бы значительно уменьшить траты, если бы по-прежнему был во главе телестройки.

«Чтобы уехать в Курск, не надо покупать Курский вокзал. Все успешные инфлюенсеры в Сети с десятками миллионов просмотров снимают на камеру айфона. А у меня складывается впечатление, что «Дом-2» снимают из-за того, что оборудование простаивает. При всем уважении, оборудование — это всего лишь железки». Валерий Комиссаров

Как отметил Комиссаров, самое главное на проекте всегда был и будет авторский коллектив и люди. По его словам, когда он занимался проектом, то рейтинги были очень высокие. При этом участники жили в бараках и не было цифровой техники. Дорого, как он думает, это не означает хорошо, сообщает «Комсомольская правда».

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