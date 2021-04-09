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«Она ждала шанса»: Тарасова объяснила, почему Туктамышева достойна быть капитаном сборной в Осаке

По словам тренера, руководители команды приняли правильное решение.

«Она ждала шанса»: Тарасова объяснила, почему Туктамышева достойна быть капитаном сборной в Осаке
Татьяна Тарасова. Фото: Globallookpress.com

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова в Instagram заявила, что руководители сборной России по фигурному катанию приняли правильное решение, назначив Елизавету Туктамышеву капитаном сборной страны на командном турнире в Японии. Старты пройдут в Осаке.

«Наша команда выступит с российским флагом и гимном. Елизавета Туктамышева станет капитаном нашей сборной. И это правильное решение. Она упорно тренировалась и ждала своего шанса. Лиза — великая спортсменка, таких людей я очень уважаю. Удачи нашим ребятам!»

Татьяна Тарасова

Напомним, что командный турнир по фигурному катанию World Team Trophy пройдет в седьмой раз. В соревнованиях примут участие шесть сильнейших команд мира. Это сборные Италии, Канады, России, США, Франции и Японии.

Елизавета Туктамышева на последнем чемпионате мира, который прошел в шведском Стокгольме, заняла второе место. Ей была вручена серебряная медаль.

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