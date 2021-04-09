«Ранить человека несложно»: Вячеслав Бутусов рассказал о ссоре с Ильей Кормильцевым

Музыкант и бывший лидер группы «Наутилус Помпилиус» Вячеслав Бутусов в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своей ссоре с автором многих песен музыкальной команды Ильей Кормильцевым.

В студии программы ведущий Борис Корчевников зачитал строчки из открытого письма Кормильцева, адресованные когда-то Бутусову. «Я против того, чтобы тексты песен, написанные мной, исполнялись в контексте политических мероприятий подобных «Селигеру». Этого я Вячеславу простить не могу. Впрочем, чего еще ждать от того, кто стал обычным российским обывателем. В тапочках на босу ногу. Вряд ли это тот человек, от которого в последнее время можно услышать о духовности».

«Смысла в этом заявлении не было. Ранить человека несложно. Мы с Ильей помирились после этого. Он был добрый и умный человек. Мы общались до самой его кончины в Лондоне. Мы его заочно отпели. Ему перед смертью было уже не до шуток. В основном он говорил просто и ясно. Он долго общаться уже не мог по телефону». Вячеслав Бутусов

Напомним, что Илья Кормильцев ушел из жизни в Лондоне. В начале 2007 года у него была обнаружена неоперабельная опухоль позвоночника. На момент смерти ему было всего 47 лет.

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