«Духовного союза с Мариной у него не было»: вторая жена Бутусова высказалась о первом браке певца

Вторая жена музыканта и бывшего лидера группы «Наутилус Помпилиус» Вячеслава Бутусова Анжелика в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» высказалась о первой супруге певца Марине Добровольской, от которой он ушел к ней.

«Когда я его увидела первый раз, то сама опешила. Я поняла, что это тот человек, с которым я была готова пойти в вечность. Мне казалось, что я знаю его всю жизнь. И слава Богу, что я не ошиблась. Мне тогда было всего 18 лет. Он на 9 лет старше меня. Но у меня не было беспечного периода благодаря Вячеславу. Мы с ним друг за дружку взялись и пошли вместе по жизни». Анжелика Бутусова

Как отметила Анжелика, тема расставания ее мужа с первой женой очень сложная. «Он представился мне сначала холостяком. Потом я уже узнала. Духовного союза с Мариной у него не было. Эти два человека не смогли спасти брак. Может у них не хватило мудрости. Марине я желаю самого доброго. У нее потом был второй брак. Родился ребенок. Это сложный путь, когда у человека несколько браков. Меня, слава Богу, это обошло стороной. У меня прекрасные отношения с его дочкой от первого союза Аней. Она понимала, что папа будет с ней всегда», — заявила жена Вячеслава Бутусова.

Напомним, что у Вячеслава Бутусова от первой жены есть дочь Анна. Она художник по гриму. От второй жены Анжелики у него трое детей.

Смотрите также: