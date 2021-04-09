«Я не мог в первом браке выйти из зоны мракобесия»: Бутусов объяснил, почему ушел от жены

Певец и бывший лидер группы «Наутилус Помпилиус» Вячеслав Бутусов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему распался его первый брак с архитектором Мариной Добровольской.
«Мы вместе с ней учились в архитектурном институте. Мой суматошный образ жизни мало кому из близких приносил радость. В основном это были проблемы. Я вел в те годы разгульный образ жизни. А потом мне явился ангел. Он был таким, как я себе его и представлял. По имени Анжелика».
Как отметил певец, его первый брак был обречен. «Я не мог в первом браке выйти из зоны мракобесия. Я жил не по своей воле. С Мариной все рассыпалось, потому что это был студенческий союз. Он был малоосознанным. Это не был союз в полной мере. Настоящие браки заключаются на небесах», — сказал музыкант.
Напомним, что у Вячеслава Бутусова от первой жены есть дочь Анна. Она художник по гриму. От второй жены Анжелики у него трое детей.