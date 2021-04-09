Стройная и модная: 65-летняя Лариса Долина вышла в свет в серебристом бомбере с бахромой и красных лосинах

Не так давно Лариса Долина в студии программы «Звезды сошлись» поделилась секретом своего похудения. Звезда с осени прошлого года активно следит за питанием и сбросила лишних 20 килограммов. И теперь она не только постройневшая, но и помолодевшая щеголяет в самых разных нарядах.

Накануне на музыкальный фестиваль Долина нарядилась в серебристый бомбер с мерцающей бахромой и красные лосины. В качестве обуви певица выбрала классические туфли-лодочки. В свете софитов сияние и блеск образа эстрадной дивы буквально ослепили окружающих.

Кстати, недавно Долина приняла участие в шоу «Музыкалити» у Максима Галкина. Ее оппоненткой стала блогер Валя Карнавал. И знаменитая певица не смогла сдержаться, чтобы не раскритиковать вокальные данные девушки.

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