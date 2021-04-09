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Дом с баней за копейки: вдова Булдакова начала за бесценок продавать имущество покойного мужа

Людмилу Андреевну, которая ведет закрытый образ жизни, давно никто не видел.

Дом с баней за копейки: вдова Булдакова начала за бесценок продавать имущество покойного мужа
Алексей Булдаков с женой. Фото: Globallookpress.com

Приятельница семьи актера Алексея Булдакова Лидия Смирная в эфире программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» заявила, что вдова звезды 79-летняя Людмила Андреевна выглядит не лучшим образом. Она сегодня больше напоминает робота. Ее пичкают какими-то таблетками и делают непонятные уколы.

Алексей Булдаков
Алексей Булдаков. Фото: Globallookpress.com

Особую тревогу знакомой семьи вызывает тот факт, что не так давно вдова внезапно начала распродавать имущество покойного мужа, на которое он зарабатывал непростым трудом в течение долгих лет. Известно, что загородный дом на участке 25 соток с сауной и баней она выставила за семь миллионов рублей, хотя он в свое время стоил 30 миллионов.

Между тем около женщины, у которой нет детей, в последнее время крутится некий друг семьи Эдуард Гладких. Он заявляет, что женщина сама не хочет никого видеть. Дом же якобы она начала продавать еще при живом муже.

Напомним, что Алексей Булдаков ушел из жизни два года назад. На момент смерти ему было 68 лет. По завещанию все его имущество отошло супруге.

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