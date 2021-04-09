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«Зашкаливающие эмоции»: Валерия рассказала, что из-за «Маски» не может нормально спать уже несколько дней

Певица вершит судьбы участников на шоу, и часто ее решение не совпадает с мнением телезрителей.

«Зашкаливающие эмоции»: Валерия рассказала, что из-за «Маски» не может нормально спать уже несколько дней
Валерия. Фото: телеканал НТВ

Во втором сезоне телепроекта «Маска» на НТВ певица Валерия снова заняла место в составе жюри. Всего звездных судей пять человек. Перед ними стоит задача выбирать между участниками шоу, кого именно назначить кандидатом на выбывание, а в финале выпуска – с кого из двух героев снять маску.

На проекте уже осталась половина участников. Страсти накаляются, и жюри признается – дальше делать выбор все сложнее. Потому что каждый из героев невероятно силен.

После очередных съемок шоу Валерия не могла прийти в себя несколько дней и ночей. Она буквально потеряла сон. И, проснувшись посреди ночи, поделилась с подписчиками микроблога своими мыслями.

«Проснулась среди ночи, потому что зашкаливающие эмоции, полученные на очередных съемках проекта, не дают нормально спать уже несколько дней. С одной стороны, хочется, чтобы скорее все ребусы были разгаданы и загадки больше не мучили.

С другой стороны, мы получаем столько счастья и радости, наблюдая за творчеством невероятных артистов, участвующих в проекте, так сильно по-детски (а, может, и не по-детски) порой удивляемся, что хочется, чтобы все это волшебство длилось вечно», — поделилась мыслями знаменитость.

С Валерией солидарная и ее коллега Регина Тодоренко. Девушка также признавалась, что дальше будет намного сложнее и болезненнее.

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