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Звездный гость

Дочка Юлии Началовой Вера Алдонина довела до слез участников шоу «Модный приговор»

Звездная наследница проникновенно исполнила мамину песню «Герой не моего романа».

Дочка Юлии Началовой Вера Алдонина довела до слез участников шоу «Модный приговор»
Вера Алдонина с мамой Юлией Началовой. Фото: instagram.com/julianachalova/

На шоу «Модный приговор» продолжаются выпуски с участием приглашенных звезд. На этот раз в кресло модного судьи сел Юрий Николаев, который стоял у истоков музыкального проекта «Утренняя звезда», впервые вышедшего на экраны в 1991 году.

Гостями стали экс-участницы передачи, которые выступали на ее сцене в юном возрасте. Все они вспоминали, какую роль в их жизни сыграл проект 30 лет назад.

Вспомнили гости и певицу Юлию Началову. Ее звезда взошла на небосклон благодаря проекту Юрия Николаева. И ее таланту до сих пор продолжают отдавать должное, несмотря на то, что Юлии уже два года нет в живых. На шоу пришла ее дочка, 14-летняя Вера Алдонина. Она пошла по маминым стопам и делает успехи на музыкальном поприще.

В студии «Модного приговора» Вера Алдонина исполнила песню мамы «Герой не моего романа». Исполнение и эмоции, с которыми девочка выступила перед гостями, так тронули за душу некоторых участниц, что они не смогли сдержать слез. К тому же, в это время на экранах шел клип Юли Началовой на эту песню.

Вера Алдонина
Вера Алдонина. Кадр из шоу «Модный приговор» / Первый канал

Сама Вера поведала, что мама рассказывала ей об «Утренней звезде» и своих выступлениях на этом шоу.

«Это шоу ознаменовало старт ее карьеры, такой грандиозный старт поистине», — вспомнила наследница Началовой.

Вера Алдонина
Вера Алдонина. Кадр из шоу «Модный приговор» / Первый канал

Юрий Николаев подарил Вере Алдониной тигренка – мягкую игрушку, которая была талисманом ее мамы на «Утренней звезде».

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