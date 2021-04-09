Дочка Юлии Началовой Вера Алдонина довела до слез участников шоу «Модный приговор»

На шоу «Модный приговор» продолжаются выпуски с участием приглашенных звезд. На этот раз в кресло модного судьи сел Юрий Николаев, который стоял у истоков музыкального проекта «Утренняя звезда», впервые вышедшего на экраны в 1991 году.

Гостями стали экс-участницы передачи, которые выступали на ее сцене в юном возрасте. Все они вспоминали, какую роль в их жизни сыграл проект 30 лет назад.

Вспомнили гости и певицу Юлию Началову. Ее звезда взошла на небосклон благодаря проекту Юрия Николаева. И ее таланту до сих пор продолжают отдавать должное, несмотря на то, что Юлии уже два года нет в живых. На шоу пришла ее дочка, 14-летняя Вера Алдонина. Она пошла по маминым стопам и делает успехи на музыкальном поприще.

В студии «Модного приговора» Вера Алдонина исполнила песню мамы «Герой не моего романа». Исполнение и эмоции, с которыми девочка выступила перед гостями, так тронули за душу некоторых участниц, что они не смогли сдержать слез. К тому же, в это время на экранах шел клип Юли Началовой на эту песню.

Сама Вера поведала, что мама рассказывала ей об «Утренней звезде» и своих выступлениях на этом шоу.

«Это шоу ознаменовало старт ее карьеры, такой грандиозный старт поистине», — вспомнила наследница Началовой.

Юрий Николаев подарил Вере Алдониной тигренка – мягкую игрушку, которая была талисманом ее мамы на «Утренней звезде».

Смотрите также