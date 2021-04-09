Обосновавшаяся на вилле за 400 миллионов рублей Поргина заявила, что еле сводит концы с концами

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина в эфире программы «Хватит слухов!» на ТВЦ заявила, что в последнее время испытывает серьезные финансовые трудности.

«Вижу, какие налоги надо заплатить, и ужасаюсь. Конечно, денег не хватает на все это. Я живу на деньги, которые получаю от сдачи в аренду недвижимости. А так бы давно умерла с голоду». Людмила Поргина

Как отметила Поргина, сама она сейчас обосновалась на подмосковной вилле ценой 400 миллионов рублей. Двухэтажный особняк находится в элитном поселке близ природного парка «Лосиный остров». Она проживает вместе со своим сыном, его женой и внуками. Также в ее собственности имеется квартира в центре Москвы, площадь которой 250 квадратных метров. Есть у Поргиной и особняк в Болгарии, куда она, правда, сейчас не имеет возможности выезжать из-за пандемии.

Ранее стало известно, что в театре «Ленком» ежемесячно платили по 200 тысяч рублей Николаю Караченцову на протяжении пятнадцати лет, что он болел после серьезного ДТП. Об этом рассказывал директор культурного учреждения Марк Варшавер.

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