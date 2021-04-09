РазГРОМный обзор: «провинциальные» образы Яны Кошкиной и ее «порношик»
Видео
Лера Кудрявцева: «Анастасия Макеева не поделила сцену с Анастасией Стоцкой»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Где-то мы приобнимемся»: Влад Кадони ответил на слухи о романе с Ольгой Орловой

По словам телеведущего, они просто хорошие друзья.

«Где-то мы приобнимемся»: Влад Кадони ответил на слухи о романе с Ольгой Орловой
Ольга Орлова. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий «Дома-2» Влад Кадони в эфире шоу «Алена, блин!» отреагировал на слухи о своем романе с другой ведущей проекта Ольгой Орловой.

Влад Кадони
Влад Кадони. Фото: instagram.com/domkadoni/

«Мы с Олей, сколько друг друга знаем — дружим. Хорошие друзья. Не мы писали о нашем романе. Я захожу к ней на страничку в соцсетях, поставлю сердечко. Где-то мы приобнимемся. Оля никогда не говорила, что я ее мужчина. Я также никогда не утверждал, что она моя женщина. То есть существуют какие-то домыслы, додумки».

Влад Кадони

Как отметил Кадони, он человек, который много лет свою личную жизнь нигде не демонстрировал.

«О каких пиар-романах идет речь? Была искорка с участницей «Дома-2». Но мы поняли, что друг другу не подходим. Хотя она очень умная. Я наоборот от всего этого отстраняюсь», — сказал Кадони.

Добавим, что Владу Кадони регулярно приписывают различные романы. Причем порой даже с мужчинами. При этом сам он утверждает, что сейчас одинок и ему очень комфортно в нынешнем состоянии.

Смотрите также: 

Тэги

Влад КадониОльга ОрловаШоу "Алена блин!"Шоу "Дом-2"Шоу "Дом-2" последние новости