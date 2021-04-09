«Где-то мы приобнимемся»: Влад Кадони ответил на слухи о романе с Ольгой Орловой

Телеведущий «Дома-2» Влад Кадони в эфире шоу «Алена, блин!» отреагировал на слухи о своем романе с другой ведущей проекта Ольгой Орловой.

«Мы с Олей, сколько друг друга знаем — дружим. Хорошие друзья. Не мы писали о нашем романе. Я захожу к ней на страничку в соцсетях, поставлю сердечко. Где-то мы приобнимемся. Оля никогда не говорила, что я ее мужчина. Я также никогда не утверждал, что она моя женщина. То есть существуют какие-то домыслы, додумки». Влад Кадони

Как отметил Кадони, он человек, который много лет свою личную жизнь нигде не демонстрировал.

«О каких пиар-романах идет речь? Была искорка с участницей «Дома-2». Но мы поняли, что друг другу не подходим. Хотя она очень умная. Я наоборот от всего этого отстраняюсь», — сказал Кадони.

Добавим, что Владу Кадони регулярно приписывают различные романы. Причем порой даже с мужчинами. При этом сам он утверждает, что сейчас одинок и ему очень комфортно в нынешнем состоянии.

Смотрите также: