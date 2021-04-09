«Раньше он пел по-русски, а сейчас манерничает»: Долина нелестно отозвалась о творчестве Крида

Как отметила исполнительница, рэпер за последние годы сильно изменился не в лучшую сторону.

Певица Лариса Долина в эфире шоу «Музыкалити» с Максимом Галкиным нелестно отозвалась о творчестве рэпера Егора Крида. Муж Аллы Пугачевой в какой-то момент включил хит «Голос», который исполняет музыкант, но звезда не сразу поняла, кто поет.

«Это не самая лучшая его композиция. Мне нравится его самый первый хит «О Боже, мама». Раньше он и пел по-русски, а сейчас манерничает, что я очень не люблю. Он сильно изменился — для меня не в лучшую сторону! Может, пока он находится в поиске. А так Егор — парень способный». Лариса Долина

Напомним, что два года назад Егор Крид со скандалом покинул популярный лейбл Black Star, которому отдал много лет своей жизни. Как он сам рассказывал, ему предложили новый контракт с невыгодными условиями. На поводу у продюсеров он пойти не захотел и отправился в одиночное плавание.

Добавим, что сегодня практически любая песня Крида вмиг становится хитом. Недавно он стал наставником в проекте Первого канала «Голос. Дети».

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