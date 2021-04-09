«Сережа за счет слабых парней самоутверждался»: Кадони раскрыл суть конфликта с Сафроновым

«Я не могу прямо сказать, что у нас не сложились отношения. Обычная антипатия. Ну бывает вот так, что ты человека видишь и он тебе не нравится. Все. Это ни с чем не связано.

Вот так же Рустам Солнцев, когда я пришел на «Дом-2», то он меня встретил и сказал: «Чувак, я тут давно. Я — старичок. Я король этого проекта. Я поддержу тебя. Будь рядом со мной». Доли секунды — и возникла антипатия. Хотя человек ничего плохого мне не сказал. Он это почувствовал и в дальнейшем у нас уже были сложные отношения. Здесь так же».