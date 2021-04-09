«Сережа за счет слабых парней самоутверждался»: Кадони раскрыл суть конфликта с Сафроновым

Телеведущий Влад Кадони в эфире шоу «Алена, блин!» объяснил, почему у него с первого дня не сложились отношения на проекте «Битва экстрасенсов» с коллегой Сергеем Сафроновым.
«Я не могу прямо сказать, что у нас не сложились отношения. Обычная антипатия. Ну бывает вот так, что ты человека видишь и он тебе не нравится. Все. Это ни с чем не связано.
Вот так же Рустам Солнцев, когда я пришел на «Дом-2», то он меня встретил и сказал: «Чувак, я тут давно. Я — старичок. Я король этого проекта. Я поддержу тебя. Будь рядом со мной». Доли секунды — и возникла антипатия. Хотя человек ничего плохого мне не сказал. Он это почувствовал и в дальнейшем у нас уже были сложные отношения. Здесь так же».
Как отметил Кадони, с Сафроновым они общались только на съемках.
«Мы не были вместе за кадром. Сережа за счет слабых парней иногда самоутверждался. Все», — заметил он.
Напомним, что Сергей Сафронов в прошлом году был уволен из проекта «Битва экстрасенсов» за подсказки другим участникам. Сам он утверждает, что его оклеветали. Правды он пообещал добиться в суде.