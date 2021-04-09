РазГРОМный обзор: «провинциальные» образы Яны Кошкиной и ее «порношик»
Видео
Лера Кудрявцева: «Анастасия Макеева не поделила сцену с Анастасией Стоцкой»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Некоторые люди стесняются детства»: Кадони объяснил, почему Собчак открещивается от «Дома-2»

По словам ведущего проекта, данное шоу не является каким-то клеймом и черным пятном.

«Некоторые люди стесняются детства»: Кадони объяснил, почему Собчак открещивается от «Дома-2»
Ксения Собчак. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий «Дома-2» Влад Кадони в эфире шоу «Алена, блин» объяснил, почему журналистка Ксения Собчак так не любит, когда ей напоминают, что она вела данный проект много лет назад.

Влад Кадони
Влад Кадони. Фото: instagram.com/domkadoni/

«Дом-2» не является каким-то клеймом и черным пятном. Ксения Собчак и ей подобные открещиваются не от «Дома-2», а от своего прошлого. Некоторые люди стесняются детства. И открещиваются от него. Кроме того, это своеобразный популизм. Они хотят одобрения».

Влад Кадони

Как отметил Кадони, когда человек хочет, чтобы все забыли, что он вел какую-нибудь программу, то он не будет об этом постоянно говорить.

«Это просто попытка лишний раз о себе напомнить, хайпануть на проекте. «Дом-2» для неудачников – это черная метка, безусловно. Потому что это самая удобная позиция. Как они говорят: «Вы знаете, ах, я бы с удовольствием пошел работать куда-нибудь, и вот туда, и вот сюда, но не берут. Не потому что я тупой и нет талантов, а потому что я снимался в «Доме-2», — заметил Кадони.

Напомним, что Ксения Собчак действительно часто просит не упоминать ее имя в контексте «Дома-2». По ее словам, это темная сторона ее прошлого.

Смотрите также: 

Тэги

Влад КадониКсения СобчакШоу "Алена блин"Шоу "Дом-2"Шоу "Дом-2" последние новости