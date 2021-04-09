На стиле: 52-летняя Валерия запечатлелась в «дырявой» черной рубашке поверх белой футболки

В этом году певица Валерия впервые стала бабушкой. Новым статусом ее наделил самый младший из троих наследников – 22-летний Арсений Шульгин. У него с женой родилась дочка Селин, которой идет уже четвертый месяц.

Но с бабушкой Валерия совсем не ассоциируется. 52-летняя певица выглядит гораздо моложе своего возраста, и помогают ей в этом, в том числе, правильно подобранные наряды. Например, накануне звезда предстала в белой футболке и черной рубахе поверх нее. Изюминкой наряда стали дыры с обработанными стразами краями.

Образ получился яркий и молодежный. Поклонники поспешили дать обратную связь своей любимице. Кто-то даже посвятил ей стихи.

«Красивая», «Какая Вы!», «Вы супер!», «Вы как всегда прекрасна, мудра и обоятельна!», «Красавица», — пишут восторженно поклонники.

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