«Дом-2» — зеркало человеческих особенностей»: Кадони рассказал, какие сверхзадачи решает шоу

По словам ведущего, он очень хочет, чтобы проект жил еще много лет.

Телеведущий Влад Кадони в эфире шоу «Алена, блин!» заявил, что мечтает, чтобы проект «Дом-2» жил еще много лет.

«Драматургия всегда базируется на конфликте. Вот просто сидит человек и ест. Если ты дашь это в эфир, то в этом нет смысла. А если человек ел и поперхнулся, а кто-то не постучал ему по спине, то это уже конфликт. Вот об этом мы и говорим. «Дом-2», по сути, всегда решает чисто человеческие проблемы. Мы говорим об этих проблемах». Влад Кадони

Как отметил Кадони, никому не будет интересно слушать прописные истины.

«Ну вот пришли люди и начали рассказывать о поэзии Серебряного века. Чему они научат? Это ничего никому не даст. Люди в школе об этом все должны были узнать. А так все узнают, как ты выглядишь со стороны, когда орешь на женщину. Сверхзадача «Дома-2» в следующем: он учит, что какие бы мы ошибки ни совершали, никогда нельзя опускать руки. Всегда ты должен исправлять свои недочеты. Ты всегда можешь начать новую жизнь и помочь людям, которым плохо. «Дом-2» — зеркало человеческих особенностей», — сказал Кадони.

Напомним, что шоу «Дом-2» не выходит с конца прошлого года. Его перестали показывать на канале ТНТ. Перезапуск проекта произойдет 19 апреля на канале «Ю».

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