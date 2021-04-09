«Влад, похоже, забыл, как сам стал ведущим «Дома-2»: Солнцев резко ответил Кадони

Рустам Солнцев в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro ответил коллеге Владу Кадони, который ранее рассказывал, почему шоумена не сделали ведущим проекта «Дом-2», хотя тот рассчитывал получить назначение.
«Все хотели быть ведущими «Дома-2». Влад говорит о моем непростом характере. Да, я язвил в отношении других участников «Дома-2», но я за это деньги получал. Дело не в моем характере, а в личных отношениях между участниками.
Влад, похоже, забыл, как сам стал ведущим. Им закрывали дырочки. Он приезжал на Поляну и разговаривал с участниками. Тут поговорит, там поговорит. Руководители посмотрели и предложили ему должность. В тот момент Бородина и Бузова редко появлялись на площадке. У них и так зарплаты большие».
По словам Солнцева, «Владик в этой истории немножко недоговорил».
«Это детский посыл, на который мне нечего сказать. Я считаю, что дело в разгильдяйстве продюсера Михайловского. Он балаболил в отношении меня и моего статуса. Не следил за языком. Он вызвал меня, обещал на пятилетие сделать ведущим. Он просто слово не сдержал.
А еще дело в интригах гендиректора Расторгуева. Я считаю, что Рустам Солнцев — эльдорадо для «Дома-2». Это золотое дно, но которое люди смотрят», — сказал шоумен.
Напомним, что Влад Кадони в шоу «Алена, блин!» рассказывал о непростом характере Рустама Солнцева. Как он считает, коллеге помешало стать ведущим проекта то, что он «язвительно высказывался в адрес людей, которые этого не заслуживали».