«Влад, похоже, забыл, как сам стал ведущим «Дома-2»: Солнцев резко ответил Кадони

«Все хотели быть ведущими «Дома-2». Влад говорит о моем непростом характере. Да, я язвил в отношении других участников «Дома-2», но я за это деньги получал. Дело не в моем характере, а в личных отношениях между участниками.

Влад, похоже, забыл, как сам стал ведущим. Им закрывали дырочки. Он приезжал на Поляну и разговаривал с участниками. Тут поговорит, там поговорит. Руководители посмотрели и предложили ему должность. В тот момент Бородина и Бузова редко появлялись на площадке. У них и так зарплаты большие».