«Не работает левая рука»: Анита Цой рассказала о проблемах со здоровьем

50-летняя звезда отечественной сцены корейского происхождения Анита Цой стала героиней нового выпуска «Загугли звезду», который еженедельно выходит на сайте Teleprogramma.pro. Здесь селебрити лично отвечают на вопросы, ответы на которые поклонники обычно ищут в Сети.

Певица рассказала о себе и своей семье, кем приходится Виктору Цою, кто у нее муж, а также поделилась сокровенным. В прошлом году артистка перенесла коронавирус. Болезнь настигла ее в июле, но последствия хвори она переживает до сих пор.

«Очень сильные постсиндромы. Расскажу вам тайну — у меня не работает левая рука, не могу поднять ее и плечо, словно замороженное», — призналась звезда.

Сам вирус Анита Цой перенесла тяжело. И врачи ее предупреждали, что восстанавливаться придется долго.

Напомним, что коронавирус не обошел стороной многих селебрити, а чьи-то жизни и вовсе унес. Переболели Надежда Бакина, Дарья Мороз, Никита Пресняков, Настя Ивлеева, Владимир Конкин и многие другие.

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